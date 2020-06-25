ضبط شخصين بحوزتهما 400 الف حبة مخدرة مُعدة للتهريب خارج البلاد

القت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين بحوزتهما 400 الف حبة مخدرة، خططا لتهريبها الى خارج المملكة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الخميس، ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تتبعوا معلومات وردت حول قيام شخصين بتخزين كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.

واضاف، انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد مكان تخزين المواد المخدرة داخل احدى مركبات الشحن حيث تم التحرك للمكان وضبط مركبة الشحن وبتفتيشها عثر داخلها على كمية من الفخارات أُخفي بداخلها ما يزيد على 400 الف حبة مخدرة.

واشار الى ان التحقيقات قادت لتورط شخصين في القضية وجرى القاء القبض عليهما بعد مداهمة مكاني تواجدهما، وما زالت التحقيقات جارية.