ضبط جرافتين ولودر اثناء محاولة استخراج البازلت

قالت وزارة المياه والري انها ضبطت، اليوم الخميس، جرافتين ولودر، تحاول استخراج صخور البازلت من اراضي محطة الخربة السمرا المملوكة لخزينة الدولة، بهدف بيعها بطريقة مخالفة ولاذ السائقان بالفرار، فيما حجزت الاليات الانشائية وتم التحفظ عليها.

وأضافت الوزارة في بيان لهان ان حملة امنية متواصلة في المنطقة برئاسة متصرف اللواء بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة الزرقاء، تواصل عملها لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة، حيث تجري ملاحقة اصحاب الاليات المخالفة من قبل الاجهزة المختصة.

واكدت الوزارة انها ستواصل جهودها بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والأمنية خاصة وزارة الداخلية والامن العام، لرصد وإزالة اية اعتداءات، داعية المواطنين الى الابلاغ عن اي شبهة عبر الرقم الموحد لطوارئ المياه على الرقم (117116) .