تخديرها بستمرار.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

نفى مصدر مسئول داخل مستشفى “أبو خليفة”، للعزل الصحي بالإسماعيلية ما تم تداوله من فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية بعد دخولها غرفة العناية المركزة.

وأكد المصدر المسئول أن الفنانة رجاء الجداوي، يتم تخديرها منذ تعليق جهاز التنفس الصناعي، لكي تستسلم للأجهزة.

وأضاف، أن نسبة الأكسجين في الدم لم تصل إلى 55%، بل تتراوح ما بين 65 والـ70% ويتم التحكم في النسبة حسب التحاليل التي يتم إجرائها.

وتابع أن حالات التحسن من فيروس كورونا في العموم تكون، عقب تعليق التنفس الصناعي، بطيئة، مما يبطئ من شفائها.

يذكر أنه قد انتشرت شائعات في الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس،حول فقدان الفنانة رجاء الجداوي للوعي وانخفاض نسبة الأكسجين بالدم، ولكن نفت ابنتها ما تم تداوله وأكد حديثها مصدر مسئول في المستشفى.

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