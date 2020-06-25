الأردن يسهل عودة فلسطينيين تقطعت بهم السبل من عدة دول الى الضفة عبر مطار الملكة علياء

سهلت السلطات الأردنية إجراءات إجلاء رعايا فلسطينيين من عدة دول عبر مطار الملكة علياء الدولي، حسب الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز.

وقال الفايز، لقناة “المملكة”، ان ذلك قد جاء بناء على طلب من فلسطين، عبر رسالة وصلت إلى وزير الخارجية أيمن الصفدي من نظيره الفلسطيني رياض المالكي، للمساعدة في تسهيل عودة المواطنين والطلاب الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج والراغبين بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية عن طريق مطار الملكة علياء الدولي.

وأضاف، أنه قد تم تشكيل خلية مختصة للتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في الأردن، والأجهزة المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية، لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين فور وصولهم إلى مطار الملكة علياء الدولي مباشرة إلى جسر الملك حسين.

وأضاف الفايز، أن عملية إجلاء الفلسطينيين، ستكون في أغلبها عبر طائرات الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الناقل الوطني)، وشركات طيران أخرى، حيث تم تنفيذ 6 رحلات لغاية الآن من “مصر، كندا، إسبانيا، والمغرب”.

وأشار إلى أن هناك 15 رحلة احرى في الأيام المقبلة من عدة دول.

السفير الفايز، أكّد أن الأردن مستمر في تسهيل عودة الفلسطينيين، ونقلهم إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث يقتصر هذا الدور على الاجراءات على المنافذ الحدودية وتسهيل نقلهم من المطار إلى جسر الملك حسين فقط، مبنيا أن الترتيبات الأخرى ستتم من خلال السلطات الفلسطينية المعنية.

وحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، ستكون هناك رحلة في 28 حزيران/يونيو، قادمة من موسكو، وفي 29 حزيران قادمة من الهند. مشتركة مع الأردنيين.

وبينت الوزارة أنه ستغادر رحلة من الأردن في 30 حزيران للإمارات، كما تغادر ثلاث طائرات من تركيا إلى عمّان على متنها فلسطينيون. يومي 30 حزيران و 1 تموز.

وفي 1 تموز تغادر طائرة من شيكاغو إلى الأردن على متنها رعايا فلسطينيون، وفي اليوم التالي 2 تموز تغادر رحلة من السعودية، وفي اليوم نفسه يتم نقل فلسطينيين من الجزائر.