وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 10 حالات، مقابل تسجيل 24 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1071

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاربعاء، منها واحدة محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1071.

وقد توزعت الحالات الأربع والعشرين الجديدة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 19 حالة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 13 أردنيّاً، و6 من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، و4 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (1 من السعوديّة، و1 من الكويت، و1 من فلسطين و1 من الإمارات)، وحالة في محافظة العاصمة يجري الاستقصاء عنها حاليّاً.

كما سُجِّلت 10 حالات شفاء جاءت تفاصيلها كما يلي: 9 حالات في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

وأشار الموجز إلى إجراء 7518 فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن348 ألفا و679 فحصاً.

ولفت إلى أن الفرق الحكوميّة المختصّة ما زالت، وبالتنسيق مع لجنة الأوبئة، تواصل عملها لدراسة السماح لمزيد من القطاعات بالعمل، والتوسّع بفتح القطاعات المسموح لها، وفقاً لإجراءات تراعي معايير السلامة العامّة والصحّة، وسيتمّ الإعلان عنها فور اتّخاذها.

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