وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 10 حالات، مقابل تسجيل 24 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1071
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مجددا.. “تويتر” يضع إشارة تحذير على تغريدة مغرضة لترامب

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