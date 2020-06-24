وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 10 حالات، مقابل تسجيل 24 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1071
أهم العناوين
جرينتش+2 09:59
فخار يكسّر بعضه.. ابو مالك التلي يشعل معارك تصفية دامية بين “هيئة تحرير الشام” وعدة فصائل ارهابية منافسة في ادلب

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني