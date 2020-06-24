ترجيح رفع سعر المحروقات بنسبة كبيرة الشهر المقبل

رجح نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات اليوم الأربعاء، إرتفاع أسعار البنزين أوكتان 90 و 95 بنسبة 7% الشهر المقبل جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا.

وأضاف سعيدات أنه ما زال هناك جلسات تداول، وقد تؤثر على الأسعار المتوقعة ارتفاعا أو انخفاضا.

ودعا سعيدات إلى مضاعفة تزويد المحطات بالوقود في ظل الإقبال المتزايد على الشراء من قبل المستهلكين.

وقال سعيدات إنه نتيجة لقرب تعديل أسعار المحروقات فالطلب على المحروقات ارتفع بنسبة 50% عن حجم المشتريات العادية، مشيرا إلى أن المحطات الأهلية منذ الاثنين الماضي يجري تزويدها بمعدل الاستهلاك الطبيعي فقط، مشيرا إلى أن هذا أمر لم يكن متبعا في السابق.

وقد ارتفعت أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران/ يونيو الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الثاني من الشهر نفسه. بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.