بالتزامن مع قانون قيصر الامريكي.. الدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي اسرائيلي على عدة مناطق/ فيديو

أفاد مراسل “سبوتنيك” أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عدة نقاط في ريف حماة الشرقي، أسفر عن إصابة ٣ مدنيين بجروح بسبب الشظايا، وتم نقل المصابين إلى مشفى السلمية الوطني.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن الصواريخ التي استهدفت المواقع، مصدرها الحدود السورية العراقية، ويرجح أنها من منطقة التنف التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الامريكي.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي على عدد من مواقعها العسكرية في ريف حماة.

وأوضحت الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني على لسان مصدر عسكري، إنه “في تمام الساعة 00,45 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا جديدا استهدف فيه عدة مواقع تابعة للجيش السوري في السلمية والصبورة بريف حماة”.

وأضافت الدفاع السورية إنه “وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط الدفاع الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى اهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات”.

وفي وقت سابق من مساء، أمس الثلاثاء، أعلنت الدفاع السورية مقتل اثنين من جنودها وإصابة 4 آخرين في هجمات معادية على مواقعها بأرياف السويداء وحمص ودير الزور.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في منطقة “السخنة” بريف حمص الشرقي.

وقال مصدر ميداني لمراسل “سبوتنيك” في حمص، إن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لأهداف معادية حاولت الوصول إلى نقاط عسكرية في بادية السخنة بريف حمص الشرقي”.