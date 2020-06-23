وزارة التربية تنشر دليل الإرشادات التربوية والصحية لطلبة التوجيهي

نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، دليل الإرشادات التربوية والصحية لطلبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2020 الذي ستبدأ اولى جلساته مطلع تموز المقبل.

وحدد الدليل الذي اعدته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة عددا من الطرائق والممارسات اليومية التي من شأنها مساعدة الطلبة على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فيما تضمن جملة من الإرشادات التربوية للطلبة لاتباعها عند قدومهم قاعة الامتحان وأخرى تتعلق بإجراءات تقديمه وكيفية تعبئة نموذج القارئ الضوئي، بالإضافة إلى إرشادات بشأن الاستعداد الجيد والامثل للامتحان.

ودعت الارشادات لارتداء الكمامة والقفازات عند الدخول لقاعة الامتحان، والتي ستوفرها الوزارة للطلبة مجانا، والاحتفاظ بمسافة لا تقل عن مترين عن الاشخاص الآخرين اثناء الدخول لمركز الامتحان، والالتزام بالوقوف على العلامات المحددة في ساحة المدرسة تحقيقا للتباعد الجسدي، وتجنب التجمهر والاكتظاظ عند مدخل مركز الامتحان واثناء الدخول للقاعة والخروج منها.

ونصحت وزارتا التربية والصحة الطلبة بتنزيل تطبيق أمان على هواتفهم الخلوية، لتنبيه كل منهم عند الاشتباه بتعرضه للفيروس أو مخالطته احد المصابين، وبما يسهم في وقف اي انتشار للفيروس بصورة اسرع. كما دعت الوزارة من خلال الارشادات، الطلبة إلى الحضور لمركز الامتحان الساعة التاسعة صباحا، أي قبل موعد بدء الجلسة الامتحانية بساعة لتسهيل وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة، والحرص على احضار بطاقة الجلوس ووثيقة اثبات الشخصية المعتمدة.

وبينت أنه سيتم بموجب الدليل، قياس درجة حرارة الطالب قبل دخول مركز الامتحان، معتبرة ذلك اجراء احترازيا فقط، وان ارتفاع درجة حرارة اي شخص لا يعني بالضرورة اصابته بفيروس كورونا، فيما بينت انه في حال كانت درجة حرارة الطالب مرتفعة سيتم اصطحابه إلى غرفة امتحان خاصة مجهزة لتأدية الامتحان فيها، مؤكدة ان الطلبة الذين يخضعون للحجر المؤسسي في الفنادق والكرفانات لن يسمح لهم بالتقدم للامتحان المقبل، وانما خلال الدورة التكميلية. وكانت وزارة التربية اكدت سابقا الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لعقد الامتحان، بمشاركة 178217 طالبا وطالبة، يتوزعون بواقع 104931 طالبا وطالبة نظاميين، و 73286 من الدراسة الخاصة.

ويعقد الامتحان في 1846 قاعة موزعة على 720 مدرسة في مديريات التربية والتعليم كافة، اضافة إلى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية لاي طارئ، بحيث تبدأ الجلسة الاولى للامتحان الساعة العاشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ويتوزع المشتركون على فروع التعليم المختلفة، بواقع 40554 طالبا وطالبة من النظاميين، و 22482 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع العلمي، و 53616 من الطلبة النظاميين و 37356 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع الادبي.

ويبلغ عدد المتقدمين للامتحان من الطلبة النظاميين في الفرع الشرعي 46 طالبا وطالبة و190 من طلبة الدراسة الخاصة، و 1666 من طلبة الدراسة الخاصة فقط بفرع الادارة المعلوماتية.

ويتقدم للامتحان ايضا 119 مشتركا من طلبة الدراسة الخاصة فقط في فرع التعليم الصحي، فيما سيتقدم في الفرع الصناعي 3916 طالبا وطالبة من النظاميين، و 4338 من طلبة الدراسة الخاصة.

كما سيتقدم للامتحان 1197 طالبا وطالبة نظاميا في الفرع الزراعي، و 1168 في الفرع الفندقي والسياحي، و 4434 في فرع الاقتصاد المنزلي، اضافة إلى 2323 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع الزراعي، و1161 في الفرع الفندقي والزراعي و 3651 في فرع الاقتصاد المنزلي.

ويتقدم للامتحان كذلك 57 مشتركا في مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز الاحداث، موزعين على 9 قاعات، بالاضافة إلى 485 مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الاعاقة بواقع 122 من الصم، و 92 من الكفيفين، و 94 من ذوي الاعاقة الحركية، و 73 من ذوي الشلل الدماغي و 104 مشتركين من ضعاف البصر، بالاضافة إلى 10 مشتركين في مركز الحسين للسرطان.

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