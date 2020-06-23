وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 21 حالة، مقابل تسجيل 5 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1047
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جرينتش+2 12:12
هيئة تحرير الشام الارهابية تحدد شروطها للراغبين بالانشقاق عنها وتعتقل ابو مالك التلي ابرز المنشقين

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