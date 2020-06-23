استشهاد الشاب أحمد مصطفى عريقات برصاص العدو قرب القدس بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس



استشهد سائق مركبة فلسطينية، اليوم الثلاثاء جرّاء إصابته بجراح بالغة برصاص جنود جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على حاجز “الكونتينر” شرقي القدس المحتلّة.

وادّعى موقع “والا” العبري أنّ سائق المركبة الفلسطينية حاول تنفيذ عملية دهس تجاه مجموعة من جنود الاحتلال، لافتًا إلى عدم وقوع إصابات في صفوفهم.

وبيّن الموقع أنّ السائق أصيب بجراح بالغة الخطورة، فيما أغلق جنود الاحتلال الحاجز الذي يربط شمال الضفة بجنوبها.

ولاحقًا، أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية استشهاد السائق الفلسطيني متأثرًا بإصابته الخطيرة.

وفي وقت لاحق ابلغ الصليب الأحمر الدولي باستشهاد الشاب أحمد مصطفى عريقات (24 عامًا) من سكان بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة؛ جرّاء إصابته برصاص جنود الاحتلال على حاجز “الكونتينر”.