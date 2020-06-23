أجواء صيفية اليوم الثلاثاء ومعتدلة في اليومين المقبلين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الاغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ غدا انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خلال ساعات المساء.

وتبقى الاجواء يوم الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبيا الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 17، وفي الأغوار الشمالية 37 – 19، والأغوار الجنوبية 40 – 22، والبحر الميت 38 – 23، وخليج العقبة 41 – 24 درجة مئوية.

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