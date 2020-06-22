هام للمغتربين.. الكابتن مستو يكشف عن التفكير في فتح المطار تدريجياً وإيجاد بدائل عن الحجر الصحي للقادمين إلى الأردن
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جرينتش+2 02:21
وفقا لما ورد في كتاب بولتون.. ترامب يبدي استعداد امريكا لدعم هجوم اسرائيلي ضد ايران عام 2017

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