وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 12 حالة، مقابل تسجيل 9 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1042

عمان 22 حزيران (بترا) – أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، جميعها غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1042 إصابة.

وتوزعت الحالات التسع الجديدة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 8 حالات بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر (4 من السعوديّة، و1 من العراق، و1 من الكويت، و1 الباكستان، و1 من الولايات المتحدة الأمريكيّة)، وحالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

كما سُجلت 12 حالة شفاء توزعت كما يلي: 11 حالة في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

وأشار الموجز إلى إجراء 5264 فحصاً مخبريا اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 336133 فحصاً.

وجددت وزارة الصحّة الدعوة للمواطنين بأهمية استخدام تطبيق “أمان” بهدف حمايتهم والحفاظ على سلامتهم، من خلال تنبيههم في حال مخالطة أشخاص مصابين، مطالبة جميع الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات بضرورة المسارعة لزيارة المراكز والمختبرات الصحيّة المختصّة، لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن حالاتهم.

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