وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 17 حالة، مقابل تسجيل 18 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1033
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رافضا نهج الاعتقالات السياسية.. وفد من “العمل الإسلامي” يزور ذياب

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