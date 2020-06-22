رافضا نهج الاعتقالات السياسية.. وفد من “العمل الإسلامي” يزور ذياب

زار وفد من قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب الذي يرقد في إحدى المستشفيات للاطمئنان على سلامته بعد إجراءه عملية جراحية يوم أمس.

وجدد الوفد الذي تقدمه الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة وضم كلا من نائب الأمين العام للحزب المهندس وائل السقا وأمين السر ثابت عساف، موقفه الرافض لما تعرض له ذياب من تحويل للمدعي العام وتوقيفه على خلفية قضية تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وأكد العضايلة أن ما جرى بحق ذياب يمثل استهدافاً للعمل الحزبي وللشخصيات السياسية والوطنية ولحق الأحزاب في التعبير عن موقفها من القضايا الوطنية، معتبرا أن قانون الجرائم الإلكترونية بات سيفاً مسلطاً على الأردنيين لمصادرة حقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية بما يكفله الدستور، حيث طالب العضايلة بطي صفحة الاعتقالات السياسية.