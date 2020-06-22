حملة أمنية لضبط اعتداءات على خطوط رئيسية جنوب عمان/ فيديو

نفذت كوادر وزارة المياه والري وكوادر شركة مياه الاردن مياهنا حملة لازالة اعتداءات على مصادر المياه في مناطق جنوب عمان بالتنسيق مع محافظ العاصمة ترافقها قوات أمنية من الامن العام وقوات البادية الملكية والدرك حيث فصل اعتدائين على خطوط مياه رئيسية تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة لتزويد مزارع ومنازل وفلل وبرك مياه وبيع صهاريج مياه حيث تم ازالة الاعتداءات .

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في منطقة منجا وام رمانة / جنوب العاصمة عمان، حيث قامت الكوادر الفنية للوزارة وشركة مياهنا بمرافقة امنية من قوات الدرك والبادية الملكية والامن العام ضبط (2) اعتداء على احد الخطوط الرئيسية الناقلة لتزويد فلل ومزارع وبرك وبيع مياه بواسطة صهاريج، حيث تم فصل الخطوط المضبوطة واحداها في منطقة منجا والاخر في منطقة ام رمانة، واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.

وثمنت وزارة المياه والري جهود وزارة الداخلية وكوادر الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية وكذلك اسناد المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة مؤكدة انها ستواصب اجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة .

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