“التعليم العالي” تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتأمين قبولات خارجية

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الطلبة وذويهم من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة، يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن، سواء من خلال الإعلانات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة من قبلها تنحصر فقط بالمكاتب المدرجة ضمن القائمة المعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وأضافت إنه يمكن لكل طالب التعرف على هذه المكاتب، وعناوينها الرسمية، وأرقام هواتفها المعتمدة من خلال الدخول إلى الرابط التالي: http://mohe.gov.jo/ar/Pages/ServicesOffices.aspx .