افلح السيسي ان صدق.. مصر تعلن كيف تتصرف مع إثيوبيا إذا فشل مجلس الأمن بحل أزمة سد النهضة

هام للمغتربين.. الكابتن مستو يكشف عن التفكير في فتح المطار تدريجياً وإيجاد بدائل عن الحجر الصحي للقادمين إلى الأردن
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جرينتش+2 02:20
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