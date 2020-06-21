وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 17 حالة، مقابل تسجيل 18 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1033

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاحد، جميعها غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1033.

وتوزعت الحالات الـ 18 الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 17 حالة بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر (16 من مصر و1 من السعوديّة)، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر حدود العمري.

وأشار الموجز إلى تسجيل 17 حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 5714 فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 330 الفا و869 فحصاً.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من عودة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السُبُل من دول الجوار (برّاً وبحراً) ما زالت مستمرّة، وسيصل عدد الأردنيين العائدين مع نهاية اليوم إلى (1230)، من دول: المملكة العربيّة السعوديّة، وسوريا، ولبنان، ومصر، وفلسطين، والعراق، وإسرائيل.

كما بدأت صباح اليوم الأحد- بحسب الموجز- عودة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السُبُل تدريجيّاً من دولة فلسطين الشقيقة وإسرائيل، عبر جسر الملك الحسين، وقد بلغ عدد العائدين ضمن الدفعة الأولى (172) أردنيّاً وأردنيّة، وتعمل خليّة الأزمة حاليّاً على إجراء الترتيبات اللازمة لعودة الدفعة الثانية، التي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً.

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