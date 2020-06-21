رئيس اركان الجيش اليوناني لا يستبعد الحرب مع تركيا ويوجه تحذيراً للمجنون اردوغان: سنحرق من يضع قدمه على أرضنا
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وزارة التعليم العالي تدعو الطلبة لاستكمال معاملات المنح والقروض

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