وزارة التربية تدرس تقديم موعد العام الدراسي المقبل أسبوعين

قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، إن الوزارة تدرس لتقديم موعد بدء العام الدراسي القادم عن موعده بأسبوعين.

وأوضح النعيمي خلال حديثه لبرنامج “هنا الأردن” عبر أثير إذاعة “جيش إف إم”، أن هذا التقديم يأتي لردم الفجوات وتنفيذ البرنامج العلاجي المتعلق بتثبيت المهارات الأساسية لدى الطلبة.

وأشار إلى أن الوزارة حللت المادة الدراسية وركزت على المفاهيم الكبرى والمهارات الأساسية، وسيتم طباعة الملازم المختصرة لتوزيعها على المعلمين والمعلمات لتدريسها خلال أول أسبوعين.

وبين النعيمي أن الوزارة أوشكت على الاستعداد النهائي لعقد امتحان الثانوية العامة، من حيث الترتيبات والشروط التربوية والصحية وتجهيز القاعات والمراقبين ورؤساء القاعات والبروتوكولات الصحية.

وحول امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي، أكد النعيمي أن الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد وصح وخطأ، مشددا على أنه لن تكون هناك أسئلة من نوع “أكمل الفارغ أوأكتب… أو حتى مواضيع تعبير”.

كما أكد على أن المهارات المرتبطة بفهم واستيعاب الآيات القرآنية والأبيات الشعرية والصور والمعاني ستكون معالجة من خلال الامتحان.

وبين أنه يتوجب على الطلبة الحضور قبل موعد الامتحان بساعة، مشيرا إلى أن مجموعة من شباب هيئة “كلنا الأردن” ومجموعة من الشباب المتطوعين، سيتواجدون لإرشاد الطلبة وتأمين دخولهم بسهولة ويسر إلى قاعات الامتحان، كما سيتم قياس حرارة الطلبة قبل دخولهم قاعة الامتحان.

وأضاف: “سيكون هناك نقاط داخل ساحة المدرسة يقف عليها الطلبة بإشراف المراقبين ثم يتوجهون بعدها إلى غرف الامتحان”.

وأكد النعيمي أن الإجراءات المتعبة لامتحان الثانوية هذا العام لن تؤثر على جودة المخرج، وأنه لن يحرم أي طالب من الدخول لقاعة الامتحان لمجرد ارتفاع درجة حرارته.

وأوضح أن الماسح الضوئي لا يصحح وإنما يرصد الإجابة المظللة.

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