رئيس اركان الجيش اليوناني لا يستبعد الحرب مع تركيا ويوجه تحذيراً للمجنون اردوغان: سنحرق من يضع قدمه على أرضنا
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ما زالت تغلق مناسك الحج والعمرة.. السعودية تعلن عودة فتح دور السينما بعد إغلاق 3 أشهر

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