رئيس اركان الجيش اليوناني لا يستبعد الحرب مع تركيا ويوجه تحذيراً للمجنون اردوغان: سنحرق من يضع قدمه على أرضنا
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جرينتش+2 02:25
فيما يتواصل إسقاط تماثيل رموز اليمين العنصري في امريكا واوروبا.. تمثال لينين يعود للشموخ في ألمانيا

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