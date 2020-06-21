عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية اليوم، وشريهان قلقة وتدعو لها بالشفاء

تدهورت حالة الفنانة رجاء الجداوي ووفقدت الوعي أثناء علاجها، اليوم الاحد،بمستشفى”أبو خليفة” للعزل الصحي بالإسماعيلية وذلك وفق تصريحات صحفية.

وقد تم وضع الفنانة رجاء الجداوي على أنبوبة حنجرية عقب فقدانها للوعي إثر تدهور حالتها الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد ظهرت نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي إيجابية، وأكد مصدر مسئول من داخل مستشفى “ابو خليفة” للعزل الصحي بالإسماعيلية أن “الجداوي” حالتها الصحية متدهورة.

ولم تؤثر بلازما المتعافيين بالفنانة رجاء الجداوي بالسلب أو بالإيجاب، حيث أن المسحات التي تم إجرائها عقبها ظهرت نتائجها إيجابية.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة منذ أسابيع عديدة، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقص الأكسجين في الدم.

وقد حرصت النجمة القديرة شريهان على دعم صديقتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، بعد تدهور صحتها، من خلال رسالة كتبتها عبر حسابها الشخصى على موقع التدوينات “تويتر”، قائلة: “ربى إن رجاء مسها الضر وأنت ارحم الراحمين، يا مغيث أغيثها يا مغيث أغِثها يا مغيث أغِثها.. رجاء الجداوى”.

واستكملت الدعاء للفنانة رجاء الجداوى: “اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافى المريض بقدرتك، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقما، اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، إنك على كل شىء قدير”.

وكان مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، أكد أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تدهورت، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.

وأضاف المصدر الطبى، أن الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من “جهاز CPAP”، إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين فى الدم لديها من غير التنفس الصناعى ‎%‎55.

وأكد المصدر الطبى أن الفنانة رجاء الجداوى أجرت منذ دخولها المستشفى ثلاثة تحاليل “pcr”، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، وأجرت مسحة خلال الساعات الماضية، وظهرت نتيجتها إيجابية.



تغريدة شريهان