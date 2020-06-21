وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 17 حالة، مقابل تسجيل 18 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1033
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عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية اليوم، وشريهان قلقة وتدعو لها بالشفاء

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