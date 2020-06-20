وفاة 4 أطفال إثر حريق خيام على طريق المطار صباح اليوم

صرح الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان قد تعاملت، صباح اليوم السبت، مع حريق نشب في ست خيم داخل احدى المزارع الواقعة على طريق المطار ، نتج عنه وفاة أربعة أطفال أشقاء تبلغ أعمارهم (10،8،3،1) أعوام إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم ويحملون الجنسية السورية .

وبين الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي .

وأضاف الناطق الإعلامي أنه قد تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.