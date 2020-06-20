وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 14 حالة، مقابل تسجيل 7 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1015

أعلنت وزارة الصحة، في إيجاز إعلامي يومي حول وباء كورونا، عن تسجيل (7) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، واحدة منها محليّة، والأخرى خارجيّة.

وأوّضح الإيجاز أنّ الحالة المسجلة هي حالة مخالطة من العمالة الوافدة في مركز حدود الكرامة.

كما تم تسجيل (4) حالات بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر. (3 من مصر و1 من الباكستان)

إضافة، إلى تسجيل حالتين لسائقي شاحنات قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أخرى تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع، وبذلك فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1015) اصابة.

كما سُجِّلت (14) حالة شفاء لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة، فيما أجري (6745) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (325155) فحصاً.

ونوّه الإيجاز إلى أنّ خليّة الأزمة تجري حاليّاً الترتيبات اللازمة لبدء المرحلة الرابعة من عمليّة عودة الأردنيين في الخارج، والتي من المتوقّع أن تبدأ في العاشر من تمّوز المقبل.

وذكر الإيجاز أنّ رحلات المرحلة الثالثة مستمرّة حتى تاريخ الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

ورجحت الحكومة، في الإيجاز، أنّ يبدأ بعد غد الاثنين تطبيق استخدام “الأسوارة الإلكترونيّة” لتنظيم الحجر المنزلي الاحترازي للخارجين من مواقع الحجر، وذلك بعد إتمامهم مدّة (14) يوماً في الحجر الصحّي الفعلي في المواقع المخصّصة.