صورة أثارت ضجة.. هل شاركت شركة الملياردير القبطي ساويرس (المناوئ لعبد الناصر) في بناء سد النهضة؟

أثارت صورة للملياردير القبطي المصري نجيب ساويرس مع رئيس وزراء إثيوبيا، تكهنات وتساؤلات جمة حول مشاركة شركة أوراسكوم المملوكة لعائلته في بناء سد النهضة.

ولكن ساويرس، المعروف بتحامله الشديد والمتكرر على الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر، رد على هذا الجدل قائلا إن هذا “الكلام كذب”،مضيفا أن هذه الصورة اخذت منذ سنتين حينما سافر إلى إثيوبيا لتحسين العلاقة والحث على حل توافقي.

وبرر ساويرس زيارته بالقول: “كنت متفائلا بهذا الرجل، وبأنه رجل سلام لكنه جاء لحد عندنا وخاب” على حد قوله.

وعندما سأله أحد متابعيه عن الصفة التي ذهب بها إلى إثيوبيا، إن كانت سياسية أم دبلوماسية أم كمستثمر محتمل، رد ساويرس: “بصفتي نجيب ساويرس”.

ومن المعروف ان المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي قد توقفت هذا الأسبوع وذلك قبل أسبوعين من بدء تشغيله المتوقع.

وعقدت أحدث جولة من المحادثات في التاسع من يونيو/حزيران عبر الفيديو وجاءت بعد عقد جولة سابقة من المفاوضات في واشنطن انتهت دون اتفاق في فبراير/شباط.

وكان وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارغاشيو، قال في مقابلة مطولة أجراها مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، مساء أمس الجمعة، إن بلاده ماضية قدما في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه.

وقال: “بالنسبة لنا، ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وبالتالي سنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار المقبل”.