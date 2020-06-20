استقبال 5200 شخص ضمن المرحلة الثالثة لعودة الاردنيين من الخارج

أكد مدير خلية إدارة أزمة كورونا العميد مازن الفراية، أن المرحلة الثالثة لإعادة الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل من الخارج مستمرة برا وجوا.

وقال العميد الفراية لوكالة (بترا): إن نحو 5200 شخص جرى استقبالهم حتى الآن وحجرهم صحيا في منطقة البحر الميت وفنادق عمان.

واشار إلى تطبيق نظام الأساور الإلكترونية في الحجر المنزلي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لمن انهى فترة الحجر الصحي الإلزامي ومدته 14 يوما.

وأوضح أنّ أكثر الإصابات في المرحلة الثالثة كانت لأردنيين قادمين من مصر عبر ميناء نويبع، وبلغت نحو 55 حالة، لافتا إلى إنّ زيادة الإصابات بالفيروس إقليميا ينعكس على عدد الإصابات بين الأردنيين القادمين من الخارج، لكن الحجر الصحي ساعد على تخفيف نقل العدوى محليا.

وبين أن استقبال الاردنيين عبر المعابر البرية مع الدول المجاورة (السعودية، سوريا، العراق، فلسطين) مستمر، حيث تم نقل جميع من سجل عبر منصة عودة الأردنيين من سوريا والعراق، وسيتم الأحد نقل أول 140 أردنيا من دولة فلسطين، وما زال العمل مستمرا لاستقبال الاردنيين من السعودية.

ولفت إلى أنّ آخر دفعة من المرحلة الثالثة ستكون بتاريخ 24 حزيران، متوقعا بدء المرحلة الرابعة لعودة الأردنيين من الخارج في 10 تموز المقبل.

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