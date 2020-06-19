وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 11 حالة، مقابل تسجيل 7 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1008

عمان 19 حزيران (بترا)- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، جميعها غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1008 حالات.

وتوزعت الحالات السبع الجديدة غير المحلية وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: حالة واحدة بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر وتحديدا من مصر، و 6 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 3 أردنيين، و 3 من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

وأشار الموجز إلى تسجيل 11 حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 7678 فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 318410 فحوصات.

ودعت وزارة الصحة المواطنين الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق “أمان”، لمخالطتهم أشخاصاً مصابين، بالتوجّه فوراً للمراكز الطبيّة المختصّة للكشف عن حالتهم؛ موضحة أنّ عدداً من حالات الإصابة التي تمّ كشفها خلال الأسابيع الماضية بين المخالطين تمّ الوصول إليها عبر التطبيق، وبعد مبادرة الأشخاص الذين وصلتهم التنبيهات بمراجعة المراكز المختصّة للكشف عن حالتهم.

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