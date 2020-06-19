رجاء الجداوي تغادر العناية المركزة وتستعيد تنفسها بشكل طبيعي

كشفت الإعلامية بوسى شلبى عن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى المصابة بفيروس كورونا قبل 3 أسابيع وتتواجد فى مستشفى العزل بالإسماعيلية، خاصة وأن بوسى شلبى تعد من الأصدقاء المقربات للفنانة رجاء الجدواى، إضافة إلى أنها كانت دائمة الاتصال بها طوال أيامها الأولى فى المتشفى قبل نقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وصرحت بوسى شلبى بأنها كانت على اتصال بالفنانة رجاء رجاء الجداوى مرتين فى اليوم عندما دخلت المستشفى، وذلك قبل نقلها إلى العناية المركزة، موضحة أن استمرار تواجدها فى العناية المركزة يعود إلى حاجة الرئة إلى استعادة عملها وتنفسها بشكل طبيعى حتى تغادر العناية، لافتة أنهم لا يريدون تطور الأمور أكثر من ذلك بوضعها على جهاز التنفس الصناعى.

وأضافت بوسى شلبى أن رجاء الجداوى أجهدت نفسها بشدة خلال الفترة الماضية فى تصوير الأعمال التى شاركت فيها، وهذا جعل مناعتها قليلة وتسببت فى استمرار إصابتها بالفيروس لهذه الفترة الطويلة، لافتة الى أنها ترجع انتقال الفيروس لها أثناء فترة تصوير مسلسلها الأخير “لعبة النسيان” وليس من عزاء زوج الإعلامية صفاء أبو السعود، خاصة وأن الذين حضروه كلهم لم يصابوا بأى شىء.

وحرصت بوسى شلبى على توضيح اللغط فى الأنباء التى خرجت بإصابة الطبيب المعالج لرجاء الجداوى بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن رجاء متواجدة فى مستشفى حكومى مثلها مثل أى مواطن أو مواطنة موجودين فى المستشفى فلا يوجد أى مميزات، وأن الطيبب محمد خالد لم يكن طبيباً خاصا لمعالجة رجاء الجداوى ولا يذهب لها بمفردها، وإنما هناك أكثر من مريض فى العناية المركزة فالعدوى لم تنتقل له من رجاء الجداوى بشكل خاص.