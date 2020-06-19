وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 11 حالة، مقابل تسجيل 7 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1008
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جرينتش+2 12:14
بحث طبي حديث لاطباء الاردن يتصدر عناوين المجلات الدولية المتخصصة

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