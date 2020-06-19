اخماد حريق في الأشجار الحرجية والمثمرة بمساحة 2500 دونم في العاصمة

أخمدت فرق الإطفاء بمديرية دفاع مدني غرب عمان وبإسناد من مديريات دفاع مدني شرق عمان وإنقاذ الوسط والبلقاء ومأدبا حريقاً أتى على مساحات واسعة من الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة بمنطقة البحاث ووادي الشتاء وبمساحة إجمالية قدرت بحوالي (2500) دونم.

وشاركت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بعمليات إخماد الحريق، نظراً للمساحة الكبيرة للحريق وتشعبه في أكثر من مكان؛ ولاسيما وأن المنطقة التي نشب بها الحريق تتصف بالتضاريس الصعبة والوعورة؛ وقد ساهمت الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق الإطفاء في سرعة السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة. كما شارك بعمليات إخماد الحريق قوات الدرك ووزارة الزراعة وبعض متطوعي الدفاع المدني، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات .

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