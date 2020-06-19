قناة الميادين: الأردن أبلغ أميركا وإسرائيل بانسحابه من "وادي عربة" في حال الضم، والسلطة منزعجة من غياب الوزير المصري
أهم العناوين
جرينتش+2 05:07
احالة ثالث قضيّة لتسريب وثائق إلى الجرائم الإلكترونيّة خلال أسبوعين

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني