اجواء ربيعية معتدلة الحرارة في معظم المناطق

تؤثر على المملكة اليوم الجمعة، كتلة هوائية رطبة من شرق المتوسط حيث تنخفض درجات الحرارة الى ما دون معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت وتظهر بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خلال ساعات المساء وتثير الغبار في المناطق الصحراوية.

وتكون الأجواء مائلة للبرودة قليلا ليلا، في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق مع تواجد بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

,تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق يوم غد السبت، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الاحد، وتكون الاجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الاثنين، بحيث تتجاوز معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3-4 درجات مئوية، مع أجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27- 16، وفي المرتفعات الجنوبية 24 – 13، وفي المناطق الوسطى 25 – 14، وخليج العقبة 37 – 24 درجة.

–(بترا)

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