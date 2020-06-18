وزير الصحة :حجز مليون جرعة من مطعوم الكورونا حال تصنيعه

اعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، ان الوزارة حجزت مليون جرعة من مطعوم الكورونا حال تصنيعه وبما يمنح الاردن الاولوية بين الدول للحصول على المطعوم في ظل الجهود المبذولة لتصنيعه وسباق الدول للحصول عليه.

وقال الدكتور جابر، في تصريح خاص لوكالة (بترا) اليوم الخميس، ان الوزارة تواصلت مع عدد من الشركات التي تعمل على تصنيع المطعوم ضد فيروس كورونا، واتفقت معها على حجز مليون جرعة للحصول عليها حال تصنيع المطعوم واعتماده بشكل رسمي.

واضاف ان الوزارة بدأت ايضا باتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء مليون جرعة من مطعوم الانفلونزا الموسمية لتوزيعها مجانا على الكوادر الصحية واصحاب الامراض المزمنة، مؤكدا أهمية هذا المطعوم في التخفيف من اعراض الانفلونزا وبخاصة في فصل الشتاء والحد من فرص الإصابة بالفيروسات بشكل عام.

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