قطريون يخططون للسياحة في الأردن جراء خلوه من الكورونا

رغم تمهل ترامب بشأن الضم.. "هأرتس" تصف السفير الامريكي في اسرائيل بـ"سفير الضم" المتعجل للخطة اكثر من نتنياهو
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جرينتش+2 01:48
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