حكاية يونس شلبي.. بطل الكوميديا على الشاشة والتراجيديا في الحياة

وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 4 حالات، مقابل تسجيل 14 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1001
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