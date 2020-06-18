“أمن الدولة” تعاقب تاجري مخدرات بالسجن 15 عاما وغرامة 20 الف دينار

قرَّرت محكمة أمن الدَّولة سَجن مُتَّهمَين بتجارة المخدرات مدة 15 سنة مع الأشغال المؤقتة، وغرامة مالية بلغت 20 ألف دينار، بتهم تصدير المواد المخدرة بقصد الاشتراك مع عصابات دولية، وتعاطي المواد المخدرة.

وأصدرت هيئة المحكمة قرارها في جلسة عقدتهان اليوم الخميس، حيث جاء في وقائع القضية أنَّ المتهمين الأول والثَّاني من أصحاب السَّوابق في قضايا المخدرات ومتعاطين لحبوب الكبتاجون المخدرة، والقي القبض عليهما مع ظنِينَين بتاريخ 28 نيسان من العام 2019، من قِبل أفراد مكافحة المخدرات في العقبة.

وبينت الوقائع أنَّه وبعد تفتيش المتهم الأول والثَّاني عُثر بحوزتهما على 6 هواتف خلوية، تتضمن جميعها محادثات تتعلق بتصدير المواد المخدرة إلى خمس دول مجاورة.

(بترا)

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