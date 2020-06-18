أجواء معتدلة في المرتفعات والسهول، وحارة في الأغوار

تكون الأجواء اليوم معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة غدا، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، في حين تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 12، وفي مرتفعات الشراة 27 – 10، وفي مناطق البادية 34 – 14، وفي مناطق السهول 29 – 16، وفي الأغوار الشمالية 36 – 19، والأغوار الجنوبية 37 – 22، والبحر الميت 37 – 21، وخليج العقبة 38 – 22 درجة مئوية.

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