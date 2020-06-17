محكمة أمن الدَّولة تُنهي اليوم الاستماع لشهود النِّيابة العامة في قضية التبغ

فرغت محكمة امن الدَّولة، اليوم الاربعاء، من سماع بينة النيابة العامة في قضية التَّبغ، وأمهلت وكلاء الدفاع عن المتَّهمين والمتِّهمين وممثلي الشَّركات المتَّهمة إعداد الإفادات والبينات الدِّفاعية لتقديمها خلال الجلسة المقبلة التي ستعقد في الأول من تموز..

وعقدت المحكمة، اليوم الأربعاء، جلسة الاستماع في قضية التبغ، برئاسة العميد القاضي العسكري الدكتور علي محمد المبيضين، وعضوية الدكتور ناصر السَّلامات والرائد صفوان الزعبي، والمدعي العام.

وانهت المحكمة الاستماع الى شهادة 141 شاهد نيابة بالقضية، بدات بالاستماع لشهادتهم منذ احالة القضية للمحكمة في اذار الماضي من عام 2019 ،الذي يِحاكم على خلفيتها 29 متهما منهم 6 فارين من وجه العدالة.

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه فيهم في قضية “مصنع الدخان” بناء على قرار من النائب العام.

وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الاموال.

وتضمن ملف القضیة 135 وثیقة تتنوع ما بین محاضر تحقيقات وبیانات جمركیة و”ضبوطات تفتیش” وتقاریر لجان جرد ونحوھا من الوثائق ذات الصلة بالقضیة، بالإضافة إلى ملف القضیة كاملاً

وبلغت قیمة الأضرار التي هذه القضیة على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتھام التي نشرتھا دائرة الادعاء العام في وقت سابق.