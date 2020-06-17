ضبط شاحنة محملة بالبازلت المستخرج من اراضي الدولة بمنطقة الهاشمية

ضبطت وزارة المياه والري، شاحنة محملة بصخور البازلت المستخرجة من اراضي محطة الخربة السمرا بالهاشمية والمملوكة لخزينة الدولة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الصخور ذات عائد اقتصادي مرتفع للدولة، وضبطت بالأراضي الواقعة ضمن محطة الخربة السمرا، بهدف بيعها بطريقة مخالفة والتي تشكل خطرا كبيرا على خطوط الضغط العالي وتهدد بوقوعها وكذلك تلوث البيئة بطريقة مخالفة وتهدد ايضا سلامة الاراضي القريبة من سكة الحديد، وتعد مصدر ازعاج للمواطنين القاطنين بالمنطقة.

وأضافت أنها أحالت سائق الشاحنة للمدعي العام وحجز الشاحنة واعدت الضبوطات الخاصة، مبينه انه في تمام الساعة التاسعة من ليلة أمس الثلاثاء، ضبطت شاحنة نوع مرسيدس في منطقة الهاشمية من قبل مرتبات الامن العام، محملة بالبازلت حيث تم التنسيق مع متصرفية اللواء وبمتابعة من مركز العمليات في مديرية الامن العام من خلال مدير مركز أمن الهاشمية، وحجزت السيارة لدى مديرية المشاغل المركزية، واوقف السائق لدى المركز الامني ليتم احالته إلى المدعي العام.

وثمنت الوزارة جهود متصرف اللواء ومدير مركز أمن الهاشمية وكافة مرتبات الأمن العام في محافظة الزرقاء ومديرية الأمن العام على دعمهم الكبير لحماية ممتلكات قطاع المياه والمحافظة على سلامة منشآتها.

واكدت الوزارة انها ستواصل جهودها بالتعاون مع كافة الأجهزة الرسمية والأمنية خاصة وزارة الداخلية والأمن العام لرصد وإزالة اية اعتداءات، داعية المواطنين في جميع المناطق للابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد للطوارئ المياه على الرقم (117116).