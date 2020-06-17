صحيفة يسرائيل هيوم: نتنياهو ينوي تطبيق خطة الضم على مرحلتين “لتخفيف حدة الرفض الاردني”

زعمت صحيفة يسرائيل هيوم على صدر صفحتها الأولى ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يدرس إمكانية تطبيق خطة الضم على مرحلتين .

وأضافت انه سيتم في المرحلة الأولى بسط السيادة الإسرائيلية في المستوطنات الواقعة في عمق يهودا والسامرة خارج التجمعات السكانية الكبرى.

وبحسب الصحيفة، فانه يستدل من احاديث اجراها نتانياهو مع مصادر متعددة مؤخرا ان هذا العمق يشكل 10% من مساحة يهودا والسامرة، وليس ثلاثين بالمائة كما تتيح خطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وستتوجه إسرائيل مرة اخرى بعد تنفيذ المرحلة الأولى الى السلطة الفلسطينية وتدعوها الى الجلوس حول مائدة التفاوض . وفي حال استمر الرفض الفلسطيني فسيتم الانتقال الى المرحلة الثانية .

وذكرت يسرائيل هيوم ان هذا الطرح لا يزال قيد النظر الاولي في ديوان رئاسة الوزراء، وان إسرائيل ترغب في معرفة موقف الولايات المتحدة . وأشارت الصحيفة الى ان رئيس الوزراء توصل الى استنتاج مفاده ان تجزئة خطة الضم تنطوي على رسالة الى الاسرة الدولية وبلدان الشرق الأوسط ان إسرائيل تصغي الى الأصوات المنتقدة وتتخذ خطواتها بحذر .

كما ان مثل هذا التوجه يتماهى مع موقف البيت الأبيض الذي يعتبر رؤيا ترامب خطة للسلام وليس للضم . وتسعى إسرائيل أيضا من عدم تطبيق السيادة على غور الأردن في البداية الى تخفيف حدة الرد الأردني