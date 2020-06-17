جابر يعلن اليوم الاربعاء تسجيل 6 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 987 اصابة.. ولا حالات شفاء
أهم العناوين
جرينتش+2 12:32
جابر يعلن اليوم الاربعاء تسجيل 6 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 987 اصابة.. ولا حالات شفاء

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني