تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي ثلاث درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، في حين تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا خلال اليومين القادمين لتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 21، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 20، وفي الأغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 28، وفي البحر الميت 39 – 29، وفي خليج العقبة 40 – 28 درجة مئوية.

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