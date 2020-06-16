قرقاش الإماراتي يعتبر قضية فلسطين مجرد "خلاف سياسي" مع اسرائيل لا يمنع من فتح قنوات التعاون معها !!!!!!
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جرينتش+2 04:54
بين الشعر والرقص.. الشاعر إبراهيم ناجى يتغزل بالراقصة تحية كاريوكا

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