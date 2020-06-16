القبض على شخص يزرع الماريجوانا في هنجر بالبادية الوسطى

ألقت مرتبات إدارة البحث الجنائي، القبض على شخص مشبوه قام بزراعة أشتال من مادة الماريجوانا المخدرة، داخل هنجر بإحدى مناطق البادية الوسطى.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مرتبات البحث الجنائي داهمت الشخص داخل الهنجر وضبطت بحوزته سلاحاً نارياً، كما عثر داخل الهنجر على 153 شتلة من أشتال الماريجوانا المخدرة.

وأوضح الناطق الإعلامي أن مداهمة الشخص والقبض عليه تمت بعد أن وردت للعاملين في إدارة البحث الجنائي معلومات حول تردد أحد الأشخاص المشبوهين بشكل مستمر على هنجر في إحدى مناطق البادية الوسطى حيث تبين أن ذلك الشخص يستخدم ذلك الهنجر لزراعة المواد المخدرة، مؤكداً أن التحقيقات بوشرت مع الشخص المقبوض عليه. –(بترا)

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