وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 10 حالات، مقابل تسجيل 18 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 979
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توقيف 3 أشخاص جراء نشرهم تعليقات مسيئة للصلوات في الكنائس

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