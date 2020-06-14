كشف ملابسات جريمة قتل طفلة في العقبة عام 1999

كشفت كوادر من إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام، ملابسات إحدى قضايا القتل المجهولة منذ عام 1999.

وقال الناطق الاعلامي باسم المديرية، في بيان اليوم الأحد، إن لجان التحقيق المشكلة بأمر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، في إدارة البحث الجنائي لمراجعة وإعادة التحقيقات في قضايا القتل المجهولة، تم إعادة التحقيق في احدى تلك القضايا في محافظة العقبة والتي وقعت في عام 1999، حيث عثر في حينها على جثة طفلة تبلغ عامين من العمر داخل منزل مهجور وعليها آثار دماء.

واشار الناطق الاعلامي الى ان إعادة التحقيق في القضية مكنت المحققين من الحصول على معلومات جديدة قد تقود لضبط المتورط في تلك القضية، وبمتابعة تلك المعلومات وقع الاشتباه على شخص من جنسية عربية يقطن في محافظة الزرقاء جرى استدعاؤه.

وبالتحقيق معه وبما ورد بالمعلومات اعترف بانه كان يسكن مدينة العقبة في عام 1999، وفي أحد الأيام واثناء عودته الى منزله عصراً، شاهد طفلة صغيرة، وضعها على سور أحدى المدارس لتسقط من يده وتفقد الوعي، ليقوم عندها بنقلها ووضعها داخل أحد المنازل المهجورة ومغادرة المكان وترك مدينة العقبة والانتقال للعيش في محافظة الزرقاء.

واضاف انه تم جرى تحويل الشخص للمدعي العام، الذي قرر ايقافه 14 يوماً في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل عن تهمة القتل القصد.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة