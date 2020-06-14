جابر يعلن اليوم الاحد شفاء 4 حالات، مقابل تسجيل 8 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 961

صرح وزير الصحة، الدكتور سعد جابر إن المملكة قد شهدت، اليوم الاحد، تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا.

وأضاف الوزير، في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأحد برئاسة الوزراء، أن الحالات توزّعت إلى 6 إصابات لمخالطي مصاب في الرمثا، وحالة لأحد الأردنيين القادمين من الخارج (من اليمن) وحالة في محافظة البلقاء.

وأكد جابر أنّه يتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية من قبل الفرق الطبية لعزل المناطق واغلاق بعض المنشآت التي من الممكن أن تكون بؤرا لنقل الإصابات.

وأشار إلى أنّه تم شفاء 4 حالات جديدة مصابة بكورونا، جميعها من مستشفى الأمير حمزة.

ونوه إلى ان عدد حالات الإصابة قد ارتفع بعد تسجيل إصابات اليوم إلى 961 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 682 حالة وبقيت 139 حالة تحت العلاج.

وبين أن الفرق الطبية أجرت خلال ال24 ساعة الماضية 8607 فحصاً

هذا وقد أشرف محافظ اربد، رئيس لجنة ادارة خلية ازمة كورونا في محافظة اربد رضوان العتوم، على عزل ستة منازل في مدينة الرمثا بعد تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطين لسائق شاحنة وزوجته اعلن عن اصابتهما في وقت سابق .

وقال العتوم لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، إن قوات مشتركة من الشرطة والدرك تنفذ عملية العزل على المنازل الستة اضافة الى خمسة مساجد تقع في محيطها احترازيا.

ولفت المحافظ الى انه تم نقل المصابين الستة الى مستشفى الامير حمزة بعمان، مبينا ان المصابين المخالطين هم شقيقتان للسائق نفسه وثلاث بنات لاحدى شقيقاته وطفل لشقيقته الاخرى.